Какой курс злотого по НБУ 15 октября?
Официальный курс злотого 14 октября достиг 11,31 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Смотрите также Стремительный скачок вверх: достиг ли доллар 42 гривен, а евро – 49 гривен
Его стоимость выросла на 2 копейки по сравнению с 14 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 15 октября такой:
- покупка – 11,02 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 14 октября);
- продажа – 11,67 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 14 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,37 гривен за злотый (+2 копейки по сравнению с 14 октября);
- продажа – 11,47 гривен за злотый (+2 копейки по сравнению с 14 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 102 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 137 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 147 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Политическая нестабильность во Франции привела к ослаблению евро, что повлияло на его курс по отношению к гривне, но эксперт Ярослав Жалило считает, что это не будет иметь значительных последствий. Он советует украинцам экономить в евро из-за неопределенной перспективы доллара.
Йена продолжает слабеть и упала относительно доллара и евро из-за ожидания политических изменений в Японии. Доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены, а евро – до 176,22 иены.