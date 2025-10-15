Политическая нестабильность во Франции привела к ослаблению евро, что повлияло на его курс по отношению к гривне, но эксперт Ярослав Жалило считает, что это не будет иметь значительных последствий. Он советует украинцам экономить в евро из-за неопределенной перспективы доллара.