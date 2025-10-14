Какой курс злотого по НБУ 14 октября?

Официальный курс злотого 14 октября достиг 11,29 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость не изменилась по сравнению с 13 октября, однако подешевела на около 4-5 копеек по сравнению с прошлой неделей.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 14 октября такой:

покупка – 10,97 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 13 октября);

продажа – 11,62 гривен за злотый (-13 копеек по сравнению с 13 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,35 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 13 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 13 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 097 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 162 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

