Официальный курс злотого 10 октября достиг 11,33 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость не изменилась по сравнению с 10 октября.

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 11 октября такой:

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

Курс доллара в период с 29 сентября по 3 октября претерпел умеренные колебания. По мнению банкира, вероятнее всего на этой неделе будут наблюдаться небольшие изменения курса валюты. Впрочем, могут быть заметными внутридневные колебания.

Йена продолжает ослабевать относительно доллара и евро из-за ожидания политических изменений в Японии. Доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены, а евро – до 176,22 иены. Падение иены началось после того, как стало известно, что следующим премьером может стать – Санае Такаичи.