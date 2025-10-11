Офіційний курс злотого 10 жовтня сягнув 11,33 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість не змінилася у порівнянні з 10 жовтня.

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 11 жовтня такий:

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 095 гривень;

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

Курс долара в період з 29 вересня до 3 жовтня зазнав помірних коливань. На думку банкірки, найімовірніше цього тижня спостерігатимуться невеликі зміни курсу валюти. Втім, можуть бути помітними внутрішньоденні коливання.

Єна продовжує слабнути відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни. Падіння єни почалося після того, як стало відомо, що наступним прем'єром може стати – Санае Такаїчі.