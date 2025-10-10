Який курс злотого за НБУ 10 жовтня?

Офіційний курс злотого 10 жовтня сягнув 11,33 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зросла на 1 копійку у порівнянні з 9 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 10 жовтня такий:

  • купівля – 11 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 9 жовтня);
  • продаж – 11,67 гривень за злотий (-10 копійок у порівнянні з 9 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,35 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 9 жовтня);
  • продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 9 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 100 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

  • Курс долара в період з 29 вересня до 3 жовтня зазнав помірних коливань. На думку банкірки, найімовірніше цього тижня спостерігатимуться невеликі зміни курсу валюти. Втім, можуть бути помітними внутрішньоденні коливання.

  • Єна продовжує слабнути відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни. Падіння єни почалося після того, як стало відомо, що наступним прем'єром може стати – Санае Такаїчі.

  • Євро знизився на 0,7% відносно долара та на 0,3% відносно фунта стерлінгів після відставки прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. Відставка Лекорню сталася через критику складу нового уряду.