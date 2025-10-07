Яким був курс долара минулого тижня?

На початку минулого тижня спостерігалось помірне укріплення гривні, а вже до кінця – невеликий відкат. Середній офіційний курс НБУ був на рівні 41,28 гривні за долар, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

Дивіться також Європейська валюта летить вниз: на цей раз "винувата" Франція

На готівковому ринку середні курси купівлі-продажу долара в касах банків майже не змінювалися у цей період:

у понеділок вони коливалися між 41,07 та 41,58 гривні за долар;

з вівторка по четвер – були на однакових мінімальних та максимальних позначках – від 40,96 до 41,46 гривні за долар;

у п'ятницю – курси незначно піднялися до 40,97-41,48 гривні за долар.

Різниця між офіційним і готівковим курсом минулого тижня складала близько 0,2% при цільовому показнику 1%.

На міжбанку тиждень з 29 вересня по 3 жовтня почався та завершився з однаковим показником – 41,35 гривні за долар, хоча були помітні денні коливання курсу.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Регулятор згладжував коливання без радикального втручання, адже обсяги продажів валюти НБУ були незначними, якщо порівнювати з минулими тижнями: чистий розмір інтервенцій з 29 вересня по 3 жовтня становив 332,6 мільйона доларів.

Такий показник інтервенцій на 68% менше, ніж тижнем раніше (у період з 22 по 26 вересня), коли продажі склали 559,80 мільйона доларів, та майже вдвічі менше, ніж в середині вересня (з 15 по 19 вересня), коли обсяг сягав 651,50 мільйона доларів.

Що впливає на курс цього тижня?

На думку банкірки, найімовірніше цього тижня спостерігатимуться невеликі зміни курсу валюти. Втім можуть бути помітними внутрішньоденні коливання.

Можливе і тимчасове зміцнення гривні у разі великих валютних надходжень, і короткочасне її ослаблення – у разі затримок міжнародної допомоги, яка залишається основним короткостроковим драйвером стабільності,

– зазначила Золотько.

Також, за її словами, помітні денні коливання курсу валют може спричинити поточна сезонність експорту.

Проте найбільшим курсовим ризиком залишаються непередбачені геополітичні шоки, які можуть вдарити по валютному ринку.

Важливо! НБУ на 7 жовтня встановив курс долара на рівні 41,34 гривні, що на 11 копійок вище за показник 6 жовтня. Водночас курс євро знизився на 11 копійок і склав 48,26 гривні.

Що буде з курсом долар у жовтні?