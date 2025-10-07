Каким был курс доллара на прошлой неделе?

В начале прошлой недели наблюдалось умеренное укрепление гривны, а уже к концу – небольшой откат. Средний официальный курс НБУ был на уровне 41,2873 гривны за доллар, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

На наличном рынке средние курсы купли-продажи доллара в кассах банков почти не менялись в этот период:

в понедельник они колебались между 41,07 и 41,58 гривны за доллар;

со вторника по четверг – были на одинаковых минимальных и максимальных отметках – от 40,96 до 41,46 гривны за доллар;

в пятницу – курсы незначительно поднялись до 40,97-41,48 гривны за доллар.

Разница между официальным и наличным курсом на прошлой неделе составляла около 0,2% при целевом показателе 1%.

На межбанке неделя с 29 сентября по 3 октября началась и завершилась с одинаковым показателем – 41,35 гривны за доллар, хотя были заметны дневные колебания курса.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Регулятор сглаживал колебания без радикального вмешательства, ведь объемы продаж валюты НБУ были незначительными, если сравнивать с прошлыми неделями: чистый размер интервенций с 29 сентября по 3 октября составил 332,6 миллиона долларов.

Такой показатель интервенций на 68% меньше, чем неделей ранее (в период с 22 по 26 сентября), когда продажи составили 559,80 миллиона долларов, и почти вдвое меньше, чем в середине сентября (с 15 по 19 сентября), когда объем достигал 651,50 миллиона долларов.

Что влияет на курс на этой неделе?

По мнению банкира, вероятнее всего на этой неделе будут наблюдаться небольшие изменения курса валюты. Впрочем могут быть заметными внутридневные колебания.

Возможно и временное укрепление гривны в случае больших валютных поступлений, и кратковременное ее ослабление – в случае задержек международной помощи, которая остается основным краткосрочным драйвером стабильности,

– отметила Золотько.

Также, по ее словам, заметные дневные колебания курса валют может вызвать текущая сезонность экспорта.

Однако самым большим курсовым риском остаются непредвиденные геополитические шоки, которые могут ударить по валютному рынку.

Важно! НБУ на 7 октября установил курс доллара на уровне 41,3409 грн, что на 11 копеек выше показателя 6 октября. В то же время курс евро снизился на 11 копеек и составил 48,2696 грн.

Что будет с курсом доллар в октябре?