Який курс злотого за НБУ 14 жовтня?

Офіційний курс злотого 14 жовтня сягнув 11,29 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість не змінилася у порівнянні з 13 жовтня, проте здешевшала на близько 4-5 копійок у порівнянні з минулим тижнем.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 14 жовтня такий:

купівля – 10,97 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня);

продаж – 11,62 гривень за злотий (-13 копійок у порівнянні з 13 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,35 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 097 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 162 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

