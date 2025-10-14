Який курс злотого за НБУ 14 жовтня?
Офіційний курс злотого 14 жовтня сягнув 11,29 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість не змінилася у порівнянні з 13 жовтня, проте здешевшала на близько 4-5 копійок у порівнянні з минулим тижнем.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 14 жовтня такий:
- купівля – 10,97 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня);
- продаж – 11,62 гривень за злотий (-13 копійок у порівнянні з 13 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,35 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня);
- продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 097 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 162 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків. Він радить українцям заощаджувати в євро через невизначену перспективу долара.
Єна продовжує слабнути і впала відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни.