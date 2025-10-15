Який курс злотого за НБУ 15 жовтня?
Офіційний курс злотого 14 жовтня сягнув 11,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість зросла на 2 копійки порівняно з 14 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 15 жовтня такий:
- купівля – 11,02 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 14 жовтня);
- продаж – 11,67 гривні за злотий (+5 копійок у порівнянні з 14 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,37 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 14 жовтня);
- продаж – 11,47 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 14 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 137 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 147 гривень за 100 злотих.
