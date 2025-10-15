Який курс злотого за НБУ 15 жовтня?

Офіційний курс злотого 14 жовтня сягнув 11,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість зросла на 2 копійки порівняно з 14 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 15 жовтня такий:

  • купівля – 11,02 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 14 жовтня);
  • продаж – 11,67 гривні за злотий (+5 копійок у порівнянні з 14 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,37 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 14 жовтня);
  • продаж – 11,47 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 14 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 137 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 147 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків. Він радить українцям заощаджувати в євро через невизначену перспективу долара.

  • Єна продовжує слабнути і впала відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни.