Какой курс злотого по НБУ 16 октября?

Официальный курс злотого 16 октября достиг 11,40 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также В обменниках взлет цены: до какой цены достиг доллар

Его стоимость выросла на 9 копеек по сравнению с 15 октября. Это самый стремительный взлет валюты в последнее время.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 16 октября такой:

покупка – 11,00 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 15 октября);

продажа – 11,75 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 15 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,37 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 15 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 15 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 100 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 137 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 175 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

Главные новости о курсах валют