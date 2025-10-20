Злотий може перетнути позначку в 11,50 гривень: де вигідно продати валюту
- Офіційний курс злотого 20 жовтня становить 11,47 гривень, зрісши на 6 копійок з 17 жовтня.
- У банках курс продажу злотого становить 11,8 гривень, а в обмінниках 11,50 гривень за злотий.
За вихідні офіційний курс злотого зріс на 6 копійок. Найкращий курс для продажу нині в банках – 11,8 гривень.
Який курс злотого за НБУ 20 жовтня?
Офіційний курс злотого 20 жовтня сягнув 11,47 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Дивіться також Суттєві зміни в обмінниках: до яких позначок ціни сягнули долар та євро
Його вартість зросла на 6 копійок в порівнянні з 17 жовтня. Курс продовжує стрімко зростати упродовж тижня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 20 жовтня такий:
- купівля – 11,15 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 17 жовтня);
- продаж – 11,8 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 жовтня);
- продаж – 11,50 гривень за злотий (+1 копійка у порівнянні з 17 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 180 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 150 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 115 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 140 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Долар падає через очікування зниження ставок ФРС у найближчі місяці. Євро, австралійський долар, японська єна та фунт стерлінгів зросли відносно долара.
Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків. Він радить українцям заощаджувати в євро через невизначену перспективу долара.