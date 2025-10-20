За вихідні офіційний курс злотого зріс на 6 копійок. Найкращий курс для продажу нині в банках – 11,8 гривень.

Який курс злотого за НБУ 20 жовтня?

Офіційний курс злотого 20 жовтня сягнув 11,47 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість зросла на 6 копійок в порівнянні з 17 жовтня. Курс продовжує стрімко зростати упродовж тижня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 20 жовтня такий:

купівля – 11,15 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 17 жовтня);

продаж – 11,8 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 17 жовтня);

продаж – 11,50 гривень за злотий (+1 копійка у порівнянні з 17 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 180 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 150 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 115 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 140 гривень за 100 злотих.

