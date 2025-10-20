Злотый может пересечь отметку в 11,50 гривен: где выгодно продать валюту
- Официальный курс злотого 20 октября составляет 11,47 гривен, выросший на 6 копеек с 17 октября.
- В банках курс продажи злотого составляет 11,8 гривен, а в обменниках 11,50 гривен за злотый.
За выходные официальный курс злотого вырос на 6 копеек. Лучший курс для продажи сейчас в банках – 11,8 гривен.
Какой курс злотого по НБУ 20 октября?
Официальный курс злотого 20 октября достиг 11,47 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его стоимость выросла на 6 копеек по сравнению с 17 октября. Курс продолжает стремительно расти в течение недели.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 20 октября такой:
- покупка – 11,15 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 17 октября);
- продажа – 11,8 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 17 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,40 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 17 октября);
- продажа – 11,50 гривен за злотый (+1 копейка по сравнению с 17 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 180 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 150 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 115 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 140 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Доллар падает из-за ожидания снижения ставок ФРС в ближайшие месяцы. Евро, австралийский доллар, японская иена и фунт стерлингов выросли относительно доллара.
Политическая нестабильность во Франции привела к ослаблению евро, что повлияло на его курс относительно гривны, но эксперт Ярослав Жалило считает, что это не будет иметь значительных последствий. Он советует украинцам экономить в евро из-за неопределенной перспективы доллара.