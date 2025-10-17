Какой курс злотого по НБУ 17 октября?

Официальный курс злотого 17 октября достиг 11,41 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость выросла на 1 копейку по сравнению с 16 октября. Курс продолжает стремительно расти в течение нескольких дней.

Динамика курса злотого за неделю / инфографика "Минфина"

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 17 октября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (+10 копеек по сравнению с 16 октября);

продажа – 11,8 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 16 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,40 гривен за злотый (+3 копейки по сравнению с 16 октября);

продажа – 11,49 гривен за злотый (+4 копейки по сравнению с 16 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 180 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 149 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 110 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 140 гривен за 100 злотых.

