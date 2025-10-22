Курс злотого починає падати після стрімкого злету: де краще купити валюту
- Офіційний курс злотого від НБУ 22 жовтня становив 11,43 гривень, що на 3 копійки менше, ніж 21 жовтня.
- Середній курс злотого у банках на купівлю - 11,10 гривень, а на продаж - 11,85 гривень за злотий.
Курс майже дійшов до позначки в 11,50 гривень за злотий, проте почав помірно спадати. Найвигідніший курс для купівлі наразі у банках – 11,10 гривень.
Який курс злотого за НБУ 22 жовтня?
Офіційний курс злотого 22 жовтня сягнув 11,43 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість знизилася на 3 копійки в порівнянні з 21 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 22 жовтня такий:
- купівля – 11,10 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 21 жовтня);
- продаж – 11,85 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 21 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 21 жовтня);
- продаж – 11,50 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 21 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 185 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 150 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 110 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 140 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Долар падає через очікування зниження ставок ФРС у найближчі місяці. Євро, австралійський долар, японська єна та фунт стерлінгів зросли відносно долара.
Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків. Він радить українцям заощаджувати в євро через невизначену перспективу долара.