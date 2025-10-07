Нацбанк знизив курс злотого: що з валютою в банках та обмінниках
- Офіційний курс злотого 7 жовтня за даними Нацбанку становив 11,35 гривень, знизившись на 1 копійку в порівнянні з попереднім днем.
- У банках середній курс злотого на 7 жовтня для купівлі становив 11,05 гривень, а для продажу 11,70 гривень, тоді як в обмінниках ціна купівлі була 11,35 гривень і продажу 11,45 гривень.
Курс злотого залишається стабільним після кількох тижнів злетів і падінь. Проте в банках все ж спостерігають спад курсу.
Який курс злотого за НБУ 7 жовтня?
Офіційний курс злотого 7 жовтня сягнув 11,35 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його ціна впала на 1 копійку у порівнянні з 6 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 7 жовтня такий:
- купівля – 11,05 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 6 жовтня);
- продаж – 11,70 гривень за злотий (-10 копійок у порівнянні з 6 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,35 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 6 жовтня);
- продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 6 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 180 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Єна продовжує слабнути відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни. Падіння єни почалося після того, як стало відомо, що наступним прем'єром може стати – Санае Такаїчі.
Євро знизився на 0,7% відносно долара та на 0,3% відносно фунта стерлінгів після відставки прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. Відставка Лекорню сталася через критику складу нового уряду.
Долар не перетне межу в 41,5 гривні з 6 жовтня по 12 жовтня завдяки стабільному ринку, зниженню інфляції, обліковій ставці НБУ тощо. Річ у тім, що один із факторів, як-от залишення облікової ставки на рівні 15,5%, підтримують стабільність гривні.