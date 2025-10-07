Курс злотого остается стабильным после нескольких недель взлетов и падений. Однако в банках все же наблюдают спад курса.

Какой курс злотого по НБУ 7 октября?

Официальный курс злотого 7 октября достиг 11,35 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена упала на 1 копейку по сравнению с 6 октября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 7 октября такой:

покупка – 11,05 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 6 октября);

продажа – 11,70 гривен за злотый (-10 копеек по сравнению с 6 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,35 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 6 октября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 6 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 180 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

