Какой курс злотого по НБУ 7 октября?
Официальный курс злотого 7 октября достиг 11,35 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его цена упала на 1 копейку по сравнению с 6 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 7 октября такой:
- покупка – 11,05 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 6 октября);
- продажа – 11,70 гривен за злотый (-10 копеек по сравнению с 6 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,35 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 6 октября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 6 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 105 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 180 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Йена продолжает слабеть относительно доллара и евро из-за ожидания политических изменений в Японии. Доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены, а евро – до 176,22 иены. Падение иены началось после того, как стало известно, что следующим премьером может стать – Санае Такаичи.
Евро снизился на 0,7% относительно доллара и на 0,3% относительно фунта стерлингов после отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Отставка Лекорню произошла из-за критики состава нового правительства.
Доллар не пересечет границу в 41,5 гривны с 6 октября по 12 октября благодаря стабильному рынку, снижению инфляции, учетной ставке НБУ и тому подобное. Дело в том, что один из факторов, например оставление учетной ставки на уровне 15,5%, поддерживают стабильность гривны.