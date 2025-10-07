Який курс злотого за НБУ 7 жовтня?

Офіційний курс злотого 7 жовтня сягнув 11,35 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також На курс тиснутиме ситуація з енергетикою та події на Близькому Сході: ціна євро у жовтні

Його ціна впала на 1 копійку у порівнянні з 6 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 7 жовтня такий:

купівля – 11,05 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 6 жовтня);

продаж – 11,70 гривень за злотий (-10 копійок у порівнянні з 6 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,35 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 6 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 6 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 180 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют