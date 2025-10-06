Какой курс злотого по НБУ 6 октября?
Официальный курс злотого 6 октября достиг 11,36 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Смотрите также 200 долларов – это сколько гривен сегодня
Его цена упала на 3 копейки по сравнению со 2 октября. На выходных 4-5 октября цена держалась на уровне 11,39 гривен, однако в начале новой недели упала.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 6 октября такой:
- покупка – 11,05 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 3 октября);
- продажа – 11,70 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,38 гривен за злотый (+3 копейки по сравнению со 2 октября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению со 2 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 105 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 138 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 170 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Доллар не пересечет рубеж в 41,5 гривны с 6 октября по 12 октября благодаря стабильному рынку, снижению инфляции, учетной ставке НБУ и тому подобное. Дело в том, что один из факторов, например оставление учетной ставки на уровне 15,5%, поддерживают стабильность гривны.
Цена евро вероятно не превысит 50 гривен, оставаясь в диапазоне до 49,5 гривен. На курс евро будут влиять военная ситуация в Украине и мировые валютные колебания, в частности соотношение евро и доллара. Также на курс будет давить ситуация с энергетикой и события на Ближнем Востоке.
Индийская рупия упала до исторического минимума 88,62 за доллар после повышения США визовых сборов. Повышение визовых сборов США может повлиять на индийский ИТ-сектор и привлечение иностранных инвестиций.