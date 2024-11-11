Злотий зміцнив позиції після вихідних: який курс польської валюти
Після вихідних курс польського злотого зміцнився на валютному ринку. Він демонструє лише незначні коливання на міжбанку. Скільки коштує сьогодні придбати та обміняти 100 злотих, читайте далі.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 11 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,30 гривні (без змін від 8 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злотого в банках та обмінниках
Курс польського злотого в банках та обмінниках зазнав несуттєвих змін від учора, 7 листопада.
Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,15 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,45 гривні (без змін).
Водночас обмінники купують злоті по 10,28 гривні (-2 копійки), а продають – уже по 10,38 гривні (без змін).
Скільки коштують 100 злотих сьогодні
- Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 030 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 045 гривень – у банках та 1 038 гривень в обмінниках.
- Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 028 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 015 гривень.
Зауважте! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.