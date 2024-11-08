Станом на ранок 8 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,30 гривні (+11 копійок від 7 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках зазнав несуттєвих змін від учора, 7 листопада.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,10 гривні (без змін) та продаж – 10,45 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,30 гривні (+4 копійки), а продають – уже по 10,40 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 030 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 045 гривень – у банках та 1 040 гривень в обмінниках.

Зауважте! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 030 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 010 гривень.