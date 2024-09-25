Злет після падіння: злотий знову зростає у вартості

Після тривалого падіння у вартості, курс польської валюти знову почав зростати. Від учора валюта здорожчала аж на 3 копійки. Водночас у банках за злотий хочуть ще більше - він додав у вартості аж 9 копійок.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 25 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,79 гривні (+3 копійки). Вперше за три останніх дні валюта почала зростати у вартості.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Водночас у банках та обмінниках вартість валюти теж встигла підскочити. Зокрема, у банках придбати злотий стало суттєво дорожче, він додав у вартості 9 копійок. А от здавати валюту все ще не вигідно, у порівнянні з 24 вересня його вартість впала на 5 копійок.

Таким чином, станом на ранок 25 вересня, за даними "Мінфіну":

купівля злотого у банках становить у середньому по 10,55 гривні (-5 копійки) та продаж – по 10,95 гривні (+9 копійок);

становить у середньому по 10,55 гривні (-5 копійки) та продаж – по 10,95 гривні (+9 копійок); водночас обмінники купують злоті по 10,80 гривні (+3 копійки), а продають – вже по 10,90 гривні (+3 копійки).

Цікаво! Станом на сьогодні, згідно із офіційним курсом НБУ, вартість 100 злотих в Україні становить 1 079 гривень. Втім, остаточна вартість валюти залежить від конкретної фінансової установи, де ви будете купувати валюту: у банках прийдеться віддати дещо більше за аналогічну суму – близько 1 095 гривень, а у обмінниках – 1 090 гривень.