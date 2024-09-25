Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 25 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,79 гривны (+3 копейки). Впервые за три последних дня валюта начала расти в стоимости.

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Курс злотого в банках и обменниках

В то же время в банках и обменниках стоимость валюты тоже успела подскочить. В частности, в банках приобрести злотый стало существенно дороже, он прибавил в стоимости 9 копеек. А вот сдавать валюту все еще не выгодно, по сравнению с 24 сентября его стоимость упала на 5 копеек.

Таким образом, по состоянию на утро 25 сентября, по данным "Минфина":

покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,55 гривны (-5 копейки) и продажа – по 10,95 гривны (+9 копеек);

составляет в среднем по 10,55 гривны (-5 копейки) и продажа – по 10,95 гривны (+9 копеек); в то же время обменники покупают злотые по 10,80 гривны (+3 копейки), а продают – уже по 10,90 гривны (+3 копейки).

Интересно! На сегодня, согласно официальному курсу НБУ, стоимость 100 злотых в Украине составляет 1 079 гривен. Впрочем, окончательная стоимость валюты зависит от конкретного финансового учреждения, где вы будете покупать валюту: в банках придется отдать несколько больше за аналогичную сумму – около 1 095 гривен, а в обменниках – 1 090 гривен.