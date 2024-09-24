Прогноз курса в конце 2024 года

Как рассказал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, вследствие стабильности и регулярности внешнего финансирования Украина будет определять сможет ли выполнить бюджет на следующий год.

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Обратите внимание! Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, опубликовал проект госбюджета в своем телеграм-канале, где среди макропоказателей курс доллара заложили на уровне 45 гривен в 2025 году.

Как объясняет Шевчишин, чем выше курс, тем больше гривневые поступления. Все из-за того, что после получения западной финансовой помощи ее конвертируют.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Если мы на следующий год ожидаем 35 – 38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления.

Несмотря на это девальвация гривны стимулирует инфляцию в стране. Это означает, что рост цен в стране происходит быстрее, а значит последствия влияют негативно на физлиц и населения. В то же время это выход для бюджета Украины.

Я ожидаю, что мы выйдем на 42,7 гривны за доллар до конца этого года,

– говорит экономист.

Интересно! Одним из факторов курсообразования, то есть движения курса, может стать энергетический вопрос этой зимой.