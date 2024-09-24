Прогноз курсу наприкінці 2024

Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, внаслідок стабільності та регулярності зовнішнього фінансування Україна визначатиме чи зможе виконати бюджет на наступний рік.

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Зауважте! Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, опублікував проєкт держбюджету у своєму телеграм-каналі, де серед макропоказників курс долара заклали на рівні 45 гривень у 2025 році.

Як пояснює Шевчишин, чим вищий курс, тим більші гривневі надходження. Все через те, що після отримання західної фінансової допомоги її конвертують.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Якщо ми на наступний рік очікуємо 35 – 38 мільярдів зовнішньої допомоги, то ми розуміємо, що одна гривня девальвації дає нам відповідні додаткові надходження.

Попри це девальвація гривні стимулює інфляцію в країні. Це означає, що ріст цін в країні відбувається швидше, а отже наслідки впливають негативно на фізосіб та населення. Водночас це вихід для бюджету України.

Я очікую, що ми вийдемо на 42,7 гривні за долар до кінця цього року,

– каже економіст.

Цікаво! Одним із факторів курсоутворення, тобто руху курсу, може стати енергетичне питання цієї зими.