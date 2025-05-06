6 травня, 11:41
Зміни є: який зараз курс злотого в Україні
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні на 6 травня становить 11,03 гривень, що на 4 копійки менше, ніж на 5 травня.
- У банках курс купівлі злотого становить 10,65 гривні, а продажу – 11,30 гривні; в обмінниках курс купівлі – 10,90 гривні, а продажу – 11,03 гривні.
Курс злотого в Україні зараз стабільний. Зміни, що відбуваються на валютному ринку незначні і майже невідчутні.
Як змінився офіційний курс злотого в Україні
Офіційний курс злотого в Україні, станом на 6 травня, становить – 11,03 гривень (-4 копійки, порівняно з 5 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках зараз
Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банку, станом на тепер, такий:
- купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 5 травня);
- продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін).
А от в обмінниках, своєю чергою, зміни відбулися такі:
- купівля – 10,90 гривні за злотий (-5 копійок);
- продаж – 11,03 гривні за злотий (-2 копійки).
Скільки зараз потрібно гривень, щоб купити 100 злотих
- для придбання 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно – 1 130 гривень;
- щоб купити 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 103 гривень.
Яку суму можна отримати при обміні 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна отримати приблизно – 1 065 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться виручити уже – 1 090 гривень.