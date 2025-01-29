29 січня 2025, 13:01
Злотий впевнено пішов униз: на скільки здешевшала валюта
Основні тези
- Курс злотого до гривні знижується після тривалого зростання.
- Банки та обмінники реагують на зміну офіційного курсу валюти.
Курс злотого до гривні переживає спад після нещодавнього тривалого зростання. Як реагують банки та обмінники на різку зміну офіційного курсу валюти, читайте далі.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 29 січня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,40 гривні (-6 копійок від 28 січня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злотого в банках і обмінниках.
- Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,05 гривні (без змін) та продаж – 10,70 гривні (без змін).
- Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (-2 копійки), а продають – уже по 10,47 гривні (-3 копійки).
Скільки коштують 100 злотих сьогодні
- Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 040 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 047 гривень у обмінниках та 1 070 гривень у банках.
- Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 005 гривень.
Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.