Офіційний курс злотого в Україні

Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,05 гривні (без змін) та продаж – 10,70 гривні (без змін).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,05 гривні (без змін) та продаж – 10,70 гривні (без змін). Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (-2 копійки), а продають – уже по 10,50 гривні (+3 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 046 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 050 гривень у обмінниках та 1 070 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 005 гривень.

Важливо! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.

