Офіційний курс злотого продовжує знижуватися: скільки коштує валюта сьогодні
Офіційний курс польського злотого продовжує знижуватися, що відображає тенденцію до ослаблення на валютному ринку. Лише за останні два дні валюта втратила 20 копійок вартості.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 13 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,09 гривні (-4 копійки від 12 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злотого в банках та обмінниках
Курс польського злотого в банках та обмінниках зазнав суттєвих змін від учора, 12 листопада.
Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (-15 копійок) та продаж – 10,45 гривні (+5 копійок).
Водночас обмінники купують злоті по 10,20 гривні (-2 копійки), а продають – уже по 10,35 гривні (без змін).
Скільки коштують 100 злотих сьогодні
- Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 009 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 045 гривень – у банках та 1 035 гривень в обмінниках.
- Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 020 гривні, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 000 гривень.
Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.