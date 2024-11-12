Станом на ранок 12 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,13 гривні (-16 копійок від 11 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також: Як вибори в США вплинули на біткойн: нові рекорди вартості криптовалюти

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках зазнав суттєвих змін від учора, 11 листопада.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (-15 копійок) та продаж – 10,40 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,22 гривні (-6 копійок), а продають – уже по 10,35 гривні (-3 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 013 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 040 гривень – у банках та 1 035 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 022 гривні, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 000 гривень.

Зауважте! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.