По состоянию на утро 12 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,13 гривны (-16 копеек от 11 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Как выборы в США повлияли на биткойн: новые рекорды стоимости криптовалюты

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках претерпел существенные изменения от вчера, 11 ноября.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (-15 копеек) и продажа – 10,40 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,22 гривны (-6 копеек), а продают – уже по 10,35 гривны (-3 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 013 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен – в банках и 1 035 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 022 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

Заметьте! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.