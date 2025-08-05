Протягом липня курс злотого залишався стабільним. В кінці місяця ця валюта почала дешевшати. У перших числах серпня така тенденція тривала, проте зараз відчутні вагомі зміни.

Як змінився офіційний курс 5 серпня? 5 серпня, офіційний курс злотого сягнув – 11,30 гривні (+16 копійок, порівняно з 4 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Матерям безвісти зниклих військових передбачені виплати від держави: як їх отримати Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках? Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився таким чином: купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 4 серпня);

продаж – 11,50 гривні за злотий (+5 копійок). В обмінниках ситуація така: купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,34 гривні за злотий (-4 копійки). Скільки потрібно гривень зараз, аби купити 100 злотих? для придбання 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 150 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 134 гривень. Скільки гривень в 100 злотих зараз? якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 090 гривень;

а от при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 120 гривень.