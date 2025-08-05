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5 серпня, 09:24
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Курс злотого: як змінилася ця валюта від початку серпня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого 5 серпня становив 11,30 гривні, що на 16 копійок більше, ніж 4 серпня.
  • Середній курс у банках: купівля – 10,90 гривень, продаж – 11,50 гривні; в обмінниках: купівля – 11,20 гривні, продаж – 11,34 гривні.

Протягом липня курс злотого залишався стабільним. В кінці місяця ця валюта почала дешевшати. У перших числах серпня така тенденція тривала, проте зараз відчутні вагомі зміни.

Як змінився офіційний курс 5 серпня?

5 серпня, офіційний курс злотого сягнув – 11,30 гривні (+16 копійок, порівняно з 4 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?

Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився таким чином:

  • купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 4 серпня);
  • продаж – 11,50 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках ситуація така:

  • купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,34 гривні за злотий (-4 копійки).

Скільки потрібно гривень зараз, аби купити 100 злотих?

  • для придбання 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 150 гривень;
  • в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 134 гривень.

Скільки гривень в 100 злотих зараз?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 090 гривень;
  • а от при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 120 гривень.