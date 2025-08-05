5 серпня, 09:24
Курс злотого: як змінилася ця валюта від початку серпня
Основні тези
- Офіційний курс злотого 5 серпня становив 11,30 гривні, що на 16 копійок більше, ніж 4 серпня.
- Середній курс у банках: купівля – 10,90 гривень, продаж – 11,50 гривні; в обмінниках: купівля – 11,20 гривні, продаж – 11,34 гривні.
Протягом липня курс злотого залишався стабільним. В кінці місяця ця валюта почала дешевшати. У перших числах серпня така тенденція тривала, проте зараз відчутні вагомі зміни.
Як змінився офіційний курс 5 серпня?
5 серпня, офіційний курс злотого сягнув – 11,30 гривні (+16 копійок, порівняно з 4 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?
Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився таким чином:
- купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 4 серпня);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (+5 копійок).
В обмінниках ситуація така:
- купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,34 гривні за злотий (-4 копійки).
Скільки потрібно гривень зараз, аби купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 150 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 134 гривень.
Скільки гривень в 100 злотих зараз?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 090 гривень;
- а от при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 120 гривень.