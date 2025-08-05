Как изменился официальный курс 5 августа?

5 августа, официальный курс злотого достиг – 11,30 гривны (+16 копеек, по сравнению с 4 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?

Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:

покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 4 августа);

продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках ситуация такая:

покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,34 гривны за злотый (-4 копейки).

Сколько нужно гривен сейчас, чтобы купить 100 злотых?

для приобретения 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 150 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 134 гривен.

Сколько гривен в 100 злотых сейчас?