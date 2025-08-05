Как изменился официальный курс 5 августа?
5 августа, официальный курс злотого достиг – 11,30 гривны (+16 копеек, по сравнению с 4 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?
Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:
- покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 4 августа);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек).
В обменниках ситуация такая:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,34 гривны за злотый (-4 копейки).
Сколько нужно гривен сейчас, чтобы купить 100 злотых?
- для приобретения 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 150 гривен;
- в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 134 гривен.
Сколько гривен в 100 злотых сейчас?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 090 гривен;
- а вот при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 120 гривен.