12 серпня, 10:47
Курс злотого: як він змінився у першій половині серпня 2025
Основні тези
- Офіційний курс злотого станом на 12 серпня становить 11,33 гривні, що на 1 копійку менше, ніж 11 серпня.
- У банках курс купівлі та продажу злотого не змінився, тоді як в обмінниках курс купівлі знизився на 1 копійку, а курс продажу – на 3 копійки.
Протягом літа курс злотого залишався стабільним. Відбувалися незначні зміни, які майже не відчувалися.
Що відбулося з офіційним курсом злотого?
Офіційний курс злотого, станом на 12 серпня, сягнув – 11,33 гривні (-1 копійка, порівняно із 11 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також "Я отримав дзвінок": Трамп відповів, чому він не запровадив санкцій і тарифів проти Росії
Як змінився курс у банках та обмінниках?
У банках середній курс злотого, як зазначає "Мінфін", змінився так:
- купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 11 серпня);
- продаж – 11,48 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках середній курс змінився таким чином:
- купівля – 11,25 гривні за злотий (-1 копійка);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (-3 копійки).
Яка сума потрібна, аби купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;
- аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 135 гривень.
Скільки вдасться отримати при обміні 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 095 гривень;
- за 100 злотих в обміннику вдасться виручити уже приблизно – 1 125 гривень.