В течение лета курс злотого оставался стабильным. Происходили незначительные изменения, которые почти не ощущались.

Что произошло с официальным курсом злотого?

Официальный курс злотого, по состоянию на 12 августа, достиг – 11,33 гривны (-1 копейка, по сравнению с 11 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как изменился курс в банках и обменниках?

В банках средний курс злотого, как отмечает "Минфин", изменился так:

покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 11 августа);

продажа – 11,48 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках средний курс изменился следующим образом:

покупка – 11,25 гривны за злотый (-1 копейка);

продажа – 11,35 гривны за злотый (-3 копейки).

Какая сумма нужна, чтобы купить 100 злотых?

для приобретения 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 148 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 135 гривен.

Сколько удастся получить при обмене 100 злотых сейчас?