Що відбулося з офіційним курсом злотого?

Офіційний курс злотого, станом на 12 серпня, сягнув – 11,33 гривні (-1 копійка, порівняно із 11 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як змінився курс у банках та обмінниках?

У банках середній курс злотого, як зазначає "Мінфін", змінився так:

купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 11 серпня);

продаж – 11,48 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках середній курс змінився таким чином:

купівля – 11,25 гривні за злотий (-1 копійка);

продаж – 11,35 гривні за злотий (-3 копійки).

Яка сума потрібна, аби купити 100 злотих?

для придбання 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;

аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 135 гривень.

Скільки вдасться отримати при обміні 100 злотих зараз?