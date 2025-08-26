Курс злотого стабільний. Відбулися лише незначні зміни. Зокрема, сьогодні офіційний курс злотого стрімко пішов вгору.

Як змінився офіційний курс злотого?

Офіційний курс злотого 26 серпня сягнув – 11,37 гривні (+13 копійок, порівняно із 25 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?

Дані видання "Мінфін" показують, що середній банківський курс злотого змінився таким чином:

купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 серпня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (+2 копійки).

А от в обмінниках ситуація з середнім курсом така:

купівля – 11,25 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,36 гривні за злотий (-2 копійки).

Скільки гривень потрібно, щоб купити 100 злотих?

для покупки 100 злотих у банку потрібно орієнтовно – 1 160 гривень;

аби придбати 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 136 гривень.

Яку суму можна отримати за 100 злотих зараз?

при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;

в обміннику за 100 злотих вдасться отримати в середньому – 1 125 гривень.

Важливо! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.