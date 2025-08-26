26 серпня, 09:26
Пішов вгору: як змінився курс злотого 26 серпня
Основні тези
- Офіційний курс злотого 26 серпня зріс до 11,37 гривні, піднявшись на 13 копійок порівняно з 25 серпня.
- Курс злотого у банках та обмінниках зазнав незначних змін: у банках продаж зріс на 2 копійки до 11,60 гривні, а в обмінниках знизився на 2 копійки до 11,36 гривні за злотий.
Курс злотого стабільний. Відбулися лише незначні зміни. Зокрема, сьогодні офіційний курс злотого стрімко пішов вгору.
Як змінився офіційний курс злотого?
Офіційний курс злотого 26 серпня сягнув – 11,37 гривні (+13 копійок, порівняно із 25 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?
Дані видання "Мінфін" показують, що середній банківський курс злотого змінився таким чином:
- купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 серпня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (+2 копійки).
А от в обмінниках ситуація з середнім курсом така:
- купівля – 11,25 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,36 гривні за злотий (-2 копійки).
Скільки гривень потрібно, щоб купити 100 злотих?
- для покупки 100 злотих у банку потрібно орієнтовно – 1 160 гривень;
- аби придбати 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 136 гривень.
Яку суму можна отримати за 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
- в обміннику за 100 злотих вдасться отримати в середньому – 1 125 гривень.
Важливо! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.