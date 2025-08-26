Курс злотого стабилен. Произошли лишь незначительные изменения. В частности, сегодня официальный курс злотого стремительно пошел вверх.

Как изменился официальный курс злотого?

Официальный курс злотого 26 августа достиг – 11,37 гривны (+13 копеек, по сравнению с 25 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Конец Starlink для Украины: правда ли, что Польша больше не будет платить за интернет

Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

Данные издания "Минфин" показывают, что средний банковский курс злотого изменился следующим образом:

покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 августа);

продажа – 11,60 гривны за злотый (+2 копейки).

А вот в обменниках ситуация со средним курсом такая:

покупка – 11,25 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,36 гривны за злотый (-2 копейки).

Сколько гривен нужно, чтобы купить 100 злотых?

для покупки 100 злотых в банке нужно ориентировочно – 1 160 гривен;

чтобы приобрести 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 136 гривен.

Какую сумму можно получить за 100 злотых сейчас?

при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;

в обменнике за 100 злотых удастся получить в среднем – 1 125 гривен.

Важно! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.