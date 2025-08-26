26 августа, 09:26
Пошел вверх: как изменился курс злотого 26 августа
Основні тези
- Официальный курс злотого 26 августа вырос до 11,37 гривны, поднявшись на 13 копеек по сравнению с 25 августа.
- Курс злотого в банках и обменниках претерпел незначительные изменения: в банках продажа выросла на 2 копейки до 11,60 гривны, а в обменниках снизился на 2 копейки до 11,36 гривны за злотый.
Курс злотого стабилен. Произошли лишь незначительные изменения. В частности, сегодня официальный курс злотого стремительно пошел вверх.
Как изменился официальный курс злотого?
Официальный курс злотого 26 августа достиг – 11,37 гривны (+13 копеек, по сравнению с 25 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Конец Starlink для Украины: правда ли, что Польша больше не будет платить за интернет
Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?
Данные издания "Минфин" показывают, что средний банковский курс злотого изменился следующим образом:
- покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 августа);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (+2 копейки).
А вот в обменниках ситуация со средним курсом такая:
- покупка – 11,25 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,36 гривны за злотый (-2 копейки).
Сколько гривен нужно, чтобы купить 100 злотых?
- для покупки 100 злотых в банке нужно ориентировочно – 1 160 гривен;
- чтобы приобрести 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 136 гривен.
Какую сумму можно получить за 100 злотых сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
- в обменнике за 100 злотых удастся получить в среднем – 1 125 гривен.
Важно! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.