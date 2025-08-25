Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?

Официальный курс злотого 25 августа снизился и достиг – 11,24 гривны (-5 копеек, по сравнению с 22 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Изменился ли курс злотого в банках и обменниках?

Как показывают данные "Минфина", средний банковский курс злотого изменился так:

покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 22 августа);

продажа – 11,58 гривны за злотый (+8 копеек).

В обменниках средний курс такой:

покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек);

продажа – 11,38 гривны за злотый (+3 копейки).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня?

чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 158 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 138 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сейчас?

при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;

а вот в обменнике за 100 злотых можно получить в среднем – 1 125 гривен.

Обратите внимание! Курс зависит от места обмена и может отличаться от приведенного.