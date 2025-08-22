Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?

Официальный курс злотого в Украине 22 августа снизился до – 11,29 гривны (-4 копеек, по сравнению с 21 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как изменился курс злотого в Украине?

Как отмечает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился следующим образом:

покупка – 11 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 21 августа);

продажа – 11,50 гривны за злотый (-13 копеек).

В обменниках ситуация также изменилась:

покупка – 11,20 гривны за злотый (-8 копеек);

продажа – 11,35 гривны за злотый (-2 копейки).

Какая сумма необходима, чтобы купить 100 злотых сегодня?

для покупки 100 злотых в банке сейчас необходимо ориентировочно – 1 150 гривен;

а вот приобретение 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 135 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых 22 августа?