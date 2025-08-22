Який офіційний курс злотого в Україні зараз?

Офіційний курс злотого в Україні 22 серпня знизився до – 11,29 гривні (-4 копійок, порівняно із 21 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як змінився курс злотого в Україні?

Як зазначає "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився таким чином:

купівля – 11 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 21 серпня);

продаж – 11,50 гривні за злотий (-13 копійок).

В обмінниках ситуація також змінилась:

купівля – 11,20 гривні за злотий (-8 копійок);

продаж – 11,35 гривні за злотий (-2 копійки).

Яка сума необхідна, аби купити 100 злотих сьогодні?

для покупки 100 злотих у банку зараз необхідно орієнтовно – 1 150 гривень;

а от придбання 100 злотих в обміннику обійдеться у приблизно – 1 135 гривень.

Скільки можна виручити за 100 злотих 22 серпня?