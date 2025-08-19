Як змінився офіційний курс злотого?
Офіційний курс злотого 19 серпня складає – 11,33 гривні (-1 копійка, порівняно із 18 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?
Як зазначає "Мінфін", середній банківський курс злотого зараз такий:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 18 серпня);
- продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках з середнім курсом злотого ситуація наступна:
- купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих?
- придбати 100 злотих у банку сьогодні можна за орієнтовно – 1 163 гривень;
- в обміннику купівля 100 злотих обійдеться у орієнтовно – 1 140 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих в банку, можна отримати в середньому – 1 105 гривень;
- в обміннику за 100 злотих вдасться виручити орієнтовно – 1 128 гривень.