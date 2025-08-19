Как изменился официальный курс злотого?
Официальный курс злотого 19 августа составляет – 11,33 гривны (-1 копейка, по сравнению с 18 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?
Как отмечает "Минфин", средний банковский курс злотого сейчас такой:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 18 августа);
- продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках со средним курсом злотого ситуация следующая:
- покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых?
- приобрести 100 злотых в банке сегодня можно за ориентировочно – 1 163 гривен;
- в обменнике покупка 100 злотых обойдется в ориентировочно – 1 140 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 105 гривен;
- в обменнике за 100 злотых удастся выручить ориентировочно – 1 128 гривен.