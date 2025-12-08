Почему провалился проект железной дороги?

Речь идет о Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая должна была превратиться в главный маршрут для экспорта угля и обеспечить работу Северного морского пути, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Стоимость строительства железной дороги выросла до более 50 триллионов рублей. Российский бюджет, который и так недополучает сотни миллионов из-за санкций, не способен вынести такую нагрузку. Поэтому проект закрыли окончательно.

Несмотря на включение в стратегии развития Сибири и Дальнего Востока, работы неоднократно откладывались, а в конце концов были остановлены,

– отмечает разведка.

План соединить Транссиб и арктические маршруты с помощью этой магистрали провалился по ряду причин еще и из-за геологических условий, которые оказались слишком сложными.

К тому же проект предусматривал строительство тоннеля на границе с Китаем, а средств на это не нашлось:

"Железные дороги" России (РЖД) из-за финансовых трудностей предусмотрели всего 1 триллион рублей инвестиций на 2026 год и не смогут профинансировать проект.

Китай тоже не захотел тратить средства на это строительство.

Таким образом, восточное направление – критически важное для выхода на азиатские рынки – остается без инфраструктуры, а ресурсы России направлены не на развитие, а на финансирование войны,

– подытожили в разведке.

Стоит знать! Нехватка средств заставила Россию заморозить и проект Северной широтной железной дороги в Ямало-Ненецком округе. По этому маршруту планировали перевозить до 24 миллионов тонн грузов ежегодно. Однако стоимость проекта должна была составить 730 миллиардов рублей.

Какой еще российский проект провалился?

Провалились и планы Путина по Северному морскому пути, который должен был стать главным судоходным маршрутом в Арктике.

Оказалось, что Россия не может возить нефть, газ и уголь через Арктику, поскольку не имеет необходимых для этого судов, пишет Центр противодействия дезинформации.

Судостроительные компании России не успели вовремя построить ледоколы и танкеры из-за санкций Запада.

Для перевозки грузов необходимо было 57 кораблей, а возвели только 27.

Невыполнение планов превратило "арктическую мечту Путина" в финансовое бремя,

– добавили в ЦПД.

Заметьте! Строительство ледоколов и танкеров для перевозок в Арктике требует многомиллионных затрат, а их Россия не может себе позволить, поскольку тратит миллиарды на военную машину Путина.

Какие интересы России в Арктике?