Чому провалився проєкт залізниці?

Мова йде про Північно-Сибірську залізничну магістраль, яка мала перетворитися на головний маршрут для експорту вугілля та забезпечити роботу Північного морського шляху, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Вартість будівництва залізниці зросла до понад 50 трильйонів рублів. Російський бюджет, який і так недоотримує сотні мільйонів через санкції, не здатен винести таке навантаження. Тому проєкт закрили остаточно.

Попри включення до стратегій розвитку Сибіру та Далекого Сходу, роботи неодноразово відкладалися, а зрештою були зупинені,
– зазначає розвідка.

План з'єднати Транссиб та арктичні маршрути за допомогою цієї магістралі провалився через низку причин ще й через геологічні умови, які виявилися занадто складними.

До того ж проєкт передбачав будівництво тунелем на кордоні з Китаєм, а коштів на це не знайшлося:

  • "Залізні дороги" Росії (РЖД) через фінансові труднощі передбачили усього 1 трильйон рублів інвестицій на 2026 рік і не зможуть профінансувати проєкт.
  • Китай теж не захотів витрачати кошти на це будівництво.

Таким чином, східний напрямок – критично важливий для виходу на азійські ринки – залишається без інфраструктури, а ресурси Росії спрямовані не на розвиток, а на фінансування війни,
– підсумували у розвідці.

Варто знати! Брак коштів змусив Росію заморозити і проєкт Північної широтної залізниці в Ямало-Ненецькому окрузі. Цим маршрутом планували перевозити до 24 мільйонів тонн вантажів щороку. Однак вартість проєкту мала скласти 730 мільярдів рублів.

Який ще російський проєкт провалився?

Провалилися і плани Путіна щодо Північного морського шляху, який мав стати головним судноплавним маршрутом в Арктиці.

Виявилося, що Росія не може возити нафту, газ та вугілля через Арктику, оскільки не має необхідних для цього суден, пише Центр протидії дезінформації.

  • Суднобудівні компанії Росії не встигли вчасно збудувати криголами та танкери через санкції Заходу.
  • Для перевезення вантажів необхідно було 57 кораблів, а звели лише 27.

Невиконання планів перетворило "арктичну мрію Путіна" на фінансовий тягар,
– додали у ЦПД.

Зауважте! Будівництво криголамів і танкерів для перевезень в Арктиці потребує багатомільйонних витрат, а їх Росія не може собі дозволити, оскільки витрачає мільярди на воєнну машину Путіна.

Які інтереси Росії у Арктиці?

  • Росія відкрито демонструє інтерес до Арктики: хоча вона вже контролює значні території регіону, Москва прагне посилити свій вплив. Особливу увагу Кремль приділяє острову Шпіцберген у Північному Льодовитому океані.

  • Великий інтерес до Арктики проявляє і Китай, який ще з 2013 року бере участь у роботі Арктичної ради, попри те, що не є арктичною державою.