Чому провалився проєкт залізниці?
Мова йде про Північно-Сибірську залізничну магістраль, яка мала перетворитися на головний маршрут для експорту вугілля та забезпечити роботу Північного морського шляху, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Вартість будівництва залізниці зросла до понад 50 трильйонів рублів. Російський бюджет, який і так недоотримує сотні мільйонів через санкції, не здатен винести таке навантаження. Тому проєкт закрили остаточно.
Попри включення до стратегій розвитку Сибіру та Далекого Сходу, роботи неодноразово відкладалися, а зрештою були зупинені,
– зазначає розвідка.
План з'єднати Транссиб та арктичні маршрути за допомогою цієї магістралі провалився через низку причин ще й через геологічні умови, які виявилися занадто складними.
До того ж проєкт передбачав будівництво тунелем на кордоні з Китаєм, а коштів на це не знайшлося:
- "Залізні дороги" Росії (РЖД) через фінансові труднощі передбачили усього 1 трильйон рублів інвестицій на 2026 рік і не зможуть профінансувати проєкт.
- Китай теж не захотів витрачати кошти на це будівництво.
Таким чином, східний напрямок – критично важливий для виходу на азійські ринки – залишається без інфраструктури, а ресурси Росії спрямовані не на розвиток, а на фінансування війни,
– підсумували у розвідці.
Варто знати! Брак коштів змусив Росію заморозити і проєкт Північної широтної залізниці в Ямало-Ненецькому окрузі. Цим маршрутом планували перевозити до 24 мільйонів тонн вантажів щороку. Однак вартість проєкту мала скласти 730 мільярдів рублів.
Який ще російський проєкт провалився?
Провалилися і плани Путіна щодо Північного морського шляху, який мав стати головним судноплавним маршрутом в Арктиці.
Виявилося, що Росія не може возити нафту, газ та вугілля через Арктику, оскільки не має необхідних для цього суден, пише Центр протидії дезінформації.
- Суднобудівні компанії Росії не встигли вчасно збудувати криголами та танкери через санкції Заходу.
- Для перевезення вантажів необхідно було 57 кораблів, а звели лише 27.
Невиконання планів перетворило "арктичну мрію Путіна" на фінансовий тягар,
– додали у ЦПД.
Зауважте! Будівництво криголамів і танкерів для перевезень в Арктиці потребує багатомільйонних витрат, а їх Росія не може собі дозволити, оскільки витрачає мільярди на воєнну машину Путіна.
Які інтереси Росії у Арктиці?
Росія відкрито демонструє інтерес до Арктики: хоча вона вже контролює значні території регіону, Москва прагне посилити свій вплив. Особливу увагу Кремль приділяє острову Шпіцберген у Північному Льодовитому океані.
Великий інтерес до Арктики проявляє і Китай, який ще з 2013 року бере участь у роботі Арктичної ради, попри те, що не є арктичною державою.