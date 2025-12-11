Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, объяснив, что была выбрана именно такая возрастная категория, потому что после 40 лет возрастает риск возникновения ряда заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, которые вызывают 60% преждевременных смертей в Украине, а также сахарным диабетом.
Украинцы от 40 лет получат уведомления
Правительство вводит такую программу для того, чтобы побудить украинцев заблаговременно проходить медицинское обследование, проверять состояние своего здоровья. Чтобы этот процесс был удобен для населения, через "Дію" будет предусмотрено получение денежной помощи в несколько кликов.
Программа начинается с 1 января. Для всех украинцев, которым исполнится 40 лет на 30 день после дня рождения поступит уведомление с приглашением пройти скрининг и подать заявление на получение компенсации. Процедура будет максимально легкой и быстрой,
– заверила Коваль.
Когда участие в программе подтвердится, человеку, подавшему соответствующую заявку, на его "Дія.Карту" поступит 2 тысячи гривен. Запись на прием и расход этих средств будет осуществляться в тех медучреждениях, которые присоединении к программе. Валерия Коваль подытожила, что среди таких учреждений есть как государственные, так и частные.
Что еще известно об этой программе?
- Пройти обследование также смогут люди, которые не пользуются приложением "Дія". Достаточно будет заказать пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере и обратиться в ближайший ЦНАП. Администраторы центра помогут подать заявку и привязать счет для получения выплаты.
- Скрининг в рамках этой программы предусматривает анкетирование, во время которого будет осуществляться оценка рисков сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2 типа и проблем ментального здоровья; лабораторные исследования, которые покажут работу сердца, сосудов, почек. Кроме того, будет физикальное обследование – это измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и тому подобное.
- Украинцы сами будут выбирать медицинское учреждение: государственное, коммунальное или частное. Важное условие заключается в том, что оно должно быть в перечне участников этой программы. НСЗУ в ближайшее время обнародует этот список. Место регистрации участника программы не имеет значения.