Про це в етері 24 Каналу розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, пояснивши, що була обрана саме така вікова категорія, бо після 40 років зростає ризик виникнення низки захворювань, зокрема серцево-судинних, які спричиняють 60% передчасних смертей в Україні, а також на цукровий діабет.

Українці від 40 років отримають сповіщення

Уряд запроваджує таку програму для того, щоб спонукати українців завчасно проходити медичне обстеження, перевіряти стан свого здоров'я. Аби цей процес був зручний для населення, через "Дію" буде передбачене отримання грошової допомоги в декілька кліків.

Програма починається з 1 січня. Для всіх українців, яким виповниться 40 років на 30 день після дня народження надійде сповіщення з запрошенням пройти скринінг і подати заяву на отримання компенсації. Процедура буде максимально легкою і швидкою,

– запевнила Коваль.

Коли участь у програмі підтвердиться, людині, яка подала відповідну заявку, на її "Дія.Картку" надійде 2 тисячі гривень. Запис на прийом і витрата цих коштів буде здійснюватися у тих медзакладах, які доєднанні до програми. Валерія Коваль підсумувала, що серед таких установ є як державні, так і приватні.

Що ще відомо про цю програму?