Зміни відчутні: що відбулося з курсом злотого після вихідних

За останні декілька днів курс злотого зазнав певних змін. Коливання, що відбувалися, відчутні в усіх секторах ринку.

Як змінився офіційний курс злотого

Станом на 23 червня, офіційний курс злотого – 11,30 гривні (+7 копійок, порівняно з 18 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився таким чином:

купівля – 10,75 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 18 червня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках середній курс злотого змінився так

купівля – 11,25 гривні за злотий (+10 копійок);

продаж – 11,35 гривні за злотий (+7 копійок).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

сьогодні 100 злотих у банку можна купити за орієнтовно – 1 160 гривень;

в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 135 гривень.

Скільки можна виручити при обміні 100 злотих