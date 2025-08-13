Курс злотого залишається стабільним. Коливання, які відбуваються, незначні і майже не відчуваються.

Який офіційний курс злотого зараз? Офіційний курс злотого 13 серпня склав – 11,28 гривні (-5 копійок, порівняно із 12 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Жодного року стажу: чи можливо за таких умов отримати пенсію за інвалідністю Як змінився курс злотого у баках та обмінниках? Середній банківський курс злотого, як повідомляє "Мінфін", змінився так: купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 12 серпня);

продаж – 11,48 гривні за злотий (без змін). А от в обмінниках ситуація змінилась таким чином: купівля – 11,28 гривні за злотий (+3 копійки);

продаж – 11,40 гривні за злотий (+5 копійок). Скільки гривень потрібно, аби купити 100 злотих сьогодні? у банку, аби купити 100 злотих, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;

а от в обміннику придбати 100 злотих можна за приблизно – 1 140 гривень. Скільки можна виручити за 100 злотих зараз? за 100 злотих у банку можна отримати орієнтовно – 1 095 гривень;

в обміннику за 100 злотих вдасться виручити приблизно – 1 128 гривень.