Різке подорожчання: за скільки можна купити 1 злотий зараз

Курс злотого продовжує зростати. Подорожчання відчувається в усіх сегментах валютного ринку. Зокрема, сьогодні НБУ значно підвищив офіційний курс.

Який зараз офіційний курс злотого

Станом на 4 квітня, офіційний курс злотого сягнув 10,93 гривні (+25 копійок, порівняно з 3 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну" сьогодні курс злотого зріс в окремих сегментах ринку:

4 квітня середній банківський курс купівлі сягнув – 10,50 гривні за злотий (+17 копійок), продажу – 11,05 (+ 7 копійок);

купівлі сягнув – 10,50 гривні за злотий (+17 копійок), продажу – 11,05 (+ 7 копійок); водночас середній курс покупки в обмінниках – 10,73 гривні за злотий (+7 копійок), продажу – 10,85 (+5 копійок).

Скільки необхідно витратити на покупку 100 злотих сьогодні

аби придбати 100 злотих у банку, потрібно витратити приблизно 1 105 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику необхідно мати уже орієнтовно 1 085 гривень.

Яку суму можна виручити, якщо обмінюєш 100 злотих