4 квітня, 10:22
Різке подорожчання: за скільки можна купити 1 злотий зараз
Основні тези
- Офіційний курс злотого 4 квітня становить 10,93 гривні за злотий, що на 25 копійок більше, ніж 3 квітня.
- Середній банківський курс купівлі та продажу злотого 4 квітня становить 10,50 та 11,05 гривень, відповідно, а в обмінниках - 10,73 та 10,85 гривні.
Курс злотого продовжує зростати. Подорожчання відчувається в усіх сегментах валютного ринку. Зокрема, сьогодні НБУ значно підвищив офіційний курс.
Який зараз офіційний курс злотого
Станом на 4 квітня, офіційний курс злотого сягнув 10,93 гривні (+25 копійок, порівняно з 3 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також "Безглузді цифри": у FT пояснили, що Трамп видав за "несправедливі мита" проти США
Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
За даними "Мінфіну" сьогодні курс злотого зріс в окремих сегментах ринку:
- 4 квітня середній банківський курс купівлі сягнув – 10,50 гривні за злотий (+17 копійок), продажу – 11,05 (+ 7 копійок);
- водночас середній курс покупки в обмінниках – 10,73 гривні за злотий (+7 копійок), продажу – 10,85 (+5 копійок).
Скільки необхідно витратити на покупку 100 злотих сьогодні
- аби придбати 100 злотих у банку, потрібно витратити приблизно 1 105 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно мати уже орієнтовно 1 085 гривень.
Яку суму можна виручити, якщо обмінюєш 100 злотих
- якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати приблизно 1 050 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити орієнтовно 1 073 гривень.